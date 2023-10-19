Otomobilde yakılan çakmak patlamaya neden oldu: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde Mustafa Bal ve Gökay Aslan, sabaha karşı park halindeki otomobilde oturup bir süre sohbet etti. Bu sırada Bal, çakmağı yakmak isteyince patlama oldu.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Bal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yüzünde ve elinde yanıklar oluşan Gökay Aslan ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bal'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.