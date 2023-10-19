Otomobilde yakılan çakmak patlamaya neden oldu: 1 ölü, 1 yaralı
Samsun'da, otomobilin içinde sohbet eden 2 arkadaştan biri, çakmak yakılması sonucu meydana gelen patlamada hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Ekim 2023 13:03, Son Güncelleme : 19 Ekim 2023 13:24
Samsun'un Canik ilçesinde Mustafa Bal ve Gökay Aslan, sabaha karşı park halindeki otomobilde oturup bir süre sohbet etti. Bu sırada Bal, çakmağı yakmak isteyince patlama oldu.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Bal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yüzünde ve elinde yanıklar oluşan Gökay Aslan ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bal'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.