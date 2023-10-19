Tunceli'deki asayiş denetimlerinde aranan 13 şüpheli yakalandı
Tunceli'de polisin yaptığı asayiş denetimlerinde aranan 13 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2023 14:02, Son Güncelleme : 19 Ekim 2023 14:03
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Suçlularla etkin mücadele yürüten ekipler, il genelinde son bir haftada yaptıkları asayiş denetimlerinde 7 bin 723 kişiyi kontrol etti.
Denetimlerde aranan 13 şüpheli yakalandı, ruhsatsız tabanca, 18 fişek, 2 kesici alet, şarjör ve 6,30 gram esrar ele geçirildi.
Ekipler, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da 240 kişiyi bilgilendirdi.