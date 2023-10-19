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Ortaokulda Türkçe dersi en az 70 olmayan sınıfta kalır mı?

Öncelikle liselerde sınıfta kalmanın geri geldiği gündeme düşmüştü. Liselerle ilgili genel bir değerlendirmeyi daha önce yapmıştık.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ekim 2023 14:18, Son Güncelleme : 19 Ekim 2023 14:30
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Ortaokulda Türkçe dersi en az 70 olmayan sınıfta kalır mı?

Öncelikle liselerde sınıfta kalmanın geri geldiği gündeme düşmüştü. Liselerle ilgili genel bir değerlendirmeyi daha önce yapmıştık.

https://www.memurlar.net/haber/1076188/liselerde-sinif-gecme-ve-devamsizlikta-degisenler.html

Oysa ki mevzuatta sınıf tekrarı zaten vardı fakat siyasi ya da başka gerekçelerle uygula(ya)mayan bir irade vardı. Her ne kadar son değişiklikle sınıf geçme zorlaştırılmış olsa da eskiden de var olan sınıf geçme sistemi uygulan(a)mamaktaydı.

Şimdi ise devamsızlık dahil sınıf geçmeye yönelik af olmayacağını, mevzuatın uygulanacağını belirten bir yönetim ve bakan(Yusuf Tekin) var. Uygulayacak olan diyemiyoruz çünkü sonuçlarını ancak ve ancak yıl sonunda ve gelecek süreçte görebileceğiz. Özellikle 12. Sınıflarda olmak üzere devamsızlık noktasında sonradan alınacak kararlarla yıl boyu devamsızlıktan kalmamak için çaba gösteren öğrencileri adeta cezalandırır bir yaklaşım mı izlenecek yoksa söylenen sözlere bağlı mı kalınacak hep birlikte göreceğiz.

Şimdi ise Ortaokullarda sınıf geçme tartışılıyor ve kamuoyunda Türkçe dersi 70 olmayan öğrenci sınıf tekrarına kalacak şeklinde haberlerle karşılaşıyoruz.

Yapılan değişiklik ise bu yönde değil.

Ortaokullarla ilgili yapılan değişikliği özetleyecek olursak;

Türkçe dahil tüm dersler için başarılı olma puanı 45 iken Türkçe dersi için 70 diğer dersler için 50'ye çıkarıldı.

Yine eski yönetmelikte Teşekkür, Takdir belgesi alabilmek için gerekli yıl sonu ortalamasını tutturmanın yanında Türkçe dersinden en az 55 Puana, diğer derslerden ise en az 45 puana sahip olma zorunluluğu vardı. Yeni düzenlemeye göre Türkçe 70 diğer derslerin ise en az 50 olması gerekiyor.

Peki Türkçe dersinden 69 alan yada diğer derslerden 49 alan öğrenci sınıfta mı kalır?

Türkçe dersi 69,99 (70 altı), diğer dersleri 49,99(50 altı) olan öğrenci bu derslerden başarısız sayılır. Fakat başarısız sayılması sınıf tekrarını gerektirmez. Sınıf tekrarına Şube Öğretmenler Kurulu (Ş.Ö.K.) karar verir. Tıpkı geçmişte (son değişiklik öncesinde) olduğu gibi. Fakat bu öğrenciler sınıf geçseler de Teşekkür, Takdir belgesi alamazlar. Yani sınıf geçmenin etkilendiği bir durum yok.

Öğrenci tüm derslerden başarısız olsa bile direkt sınıf tekrarına kalmaz, sınıf tekrarına kalıp kalmayacağına Şube Öğretmenle Kurulu karar verir. Şube öğretmenler kurulu öğrencinin sınıfında derse giren tüm öğretmenlerden oluşur.

Son yıllarda ekstren durumlar hariç Şube Öğretmenler Kurulu tarafından sınıf tekrarına bırakılan öğrenciye rastlamadığımızı belirtmek isteriz.

Hatta okula yıl boyunca neredeyse hiç uğramayan çocuklar dahi direkt sınıf tekrarına kalmaz. Devamsızlığı çok olan öğrencilerin sınıf tekrarına kalıp kalmamasına dahi Şube Öğretmenler Kurulu karar verecek geçmişte olduğu gibi.

Sonuç olarak; yapılan yeni düzenleme ile sınıf geçme noktasında yanlış bir algı yaratılmaktadır. Oysa ki yeni düzenleme sınıf geçmeden çok öğrencilerin Teşekkür, Takdir belgesi almalarını etkileyecek niteliktedir.

Maksut BALMUK
Öğretmen

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