Bayındır Memur-Sen'den 'tapu çalışanlarına saldırıya' tepki

Bayındır Memur-Sen'in açıklaması şu şekilde:

Kayseri Kocasinan Tapu Müdürlüğü'nde Tapu Çalışanlarımıza Yapılan 'Kasti' Saldırı Kabul Edilemez!

Yoğun iş yükü altında çalışan Tapu çalışanlarımıza yönelik şiddete bir yenisi daha eklendi. Kayseri Kocasinan Tapu Müdürlüğü'ne gelen kalabalık bir grup, planlı ve organize bir şekilde Tapu Müdürlüğü çalışanlarımızı darp etmiş ve ağza alınmayacak hakaretler savurmuştur!

Tapu çalışanlarımızın gece gündüz demeden büyük bir özveriyle ülkemiz için zor şartlarda çalıştıklarının bilincinde olarak, şiddet uygulayanların en ağır şekilde cezalandırılması ve bu cezaların caydırıcı olması için geniş kitlelere duyurulması gerekmektedir. Toplumun tüm bireylerine de şiddetin önlenmesi adına önemli sorumluluklar düşmektedir.

Bayındır Memur-Sen Genel Merkezi olarak, Tapu çalışanlarımıza yönelik kasti şekilde gerçekleştirilen bu saldırılara ilişkin cezai müeyyidelerin artırılması, çalışma ortamlarının güvenliğinin temini ve gereken her türlü yasal ve yapısal tedbirlerin hayata geçirilmesi talebimizi yineliyoruz!

Büyük fedakarlıklarla görevini yapan Tapu çalışanlarına yapılan şiddeti Bayındır Memur-Sen olarak kınıyor, şiddet uygulayan bu kişiler ile ilgili her türlü hukuki çalışmanın takipçisi olacağımızı bildirerek, saldırıya uğrayan tapu çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.