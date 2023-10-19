Ankara'da eşini boğarak öldürdüğü iddia edilen koca yakalandı

Alınan bilgiye göre, Harbiye Mahallesi'nde yaşayan Ahmet A. (67) ve Münevver A'dan (60) haber alamayan çocukları, çilingir çağırarak eve girdi.

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