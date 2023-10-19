Ankara'da eşini boğarak öldürdüğü iddia edilen koca yakalandı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi eşini boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2023 16:23, Son Güncelleme : 19 Ekim 2023 16:24
Alınan bilgiye göre, Harbiye Mahallesi'nde yaşayan Ahmet A. (67) ve Münevver A'dan (60) haber alamayan çocukları, çilingir çağırarak eve girdi.
Kapı açılınca Ahmet A. sokağa kaçtı, Münevver A. ise yatağında cansız bulundu.
Olay yerine çağırılan polis ekipleri, Münevver A'nın boğularak öldürüldüğünü belirledi.
Yunus ekiplerince yakalanan katil zanlısı Ahmet A, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edildi.