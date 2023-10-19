Facebook'tan İsrail-Filistin çatışması gerekçesiyle 'geçici kısıtlama' güncellemesi

Duyuruda, Meta'nın kişileri korumaya yönelik politikalarına ilişkin, "Bu politikaları dünyada eşit bir şekilde uyguluyoruz ve kasten ses bastırdığımız düşüncesinin gerçeklik payı yok." ifadesi yer aldı.

Meta'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, bölgedeki insanları "olası istenmeyen yorumlardan korumak" amacıyla sosyal medya platformu Facebook'ta "zararlı ve zararlı olabilecek içeriklere ilişkin geçici kısıtlamalar" içeren bir güncelleme yapıldığı duyuruldu.

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