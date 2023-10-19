UMED: İsrail bir gazeteciyi daha öldürdü

UMED'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Basın özgürlüğü saldırı altında, Filistin gazeteci mezarlığına dönüşüyor. İsrail, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin basın özgürlüğüne ilişkin 19. maddesini ihlal etmenin yanı sıra gazetecileri de öldürüyor. İsrail bir gazeteciyi daha öldürdü. İşgalci İsrail'in saldırıları sonucu Mescid-i Aksa Kanalı Foto-Muhabiri Halil Abuazra hayatını kaybetti. İsrail'in Filistin'deki katliamları dünyaya duyuran gazetecileri hedef almasını şiddetle kınıyoruz" denildi.