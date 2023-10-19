Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında 1 şüpheli tutuklandı

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında 2 emniyet mensubunun da bulunduğu 5 şüpheliyi mevcutlu olarak ifadeye çağırdı.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında 1 şüpheli daha tutuklandı.

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