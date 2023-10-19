Emekli Büyükelçi İşcan yeniden BM İşkenceye Karşı Komite üyeliğine seçildi

Dışişleri Bakanlığından, BM İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme'nin denetim organı olan İşkenceye Karşı Komite'de 2024-2027 döneminde görevlendirilecek üyelerin belirlenmesi amacıyla bugün Cenevre'de yapılan seçimlere" ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "ülkemizce aday gösterilmiş olan emekli Büyükelçi Erdoğan İşcan Komite üyeliğine yeniden seçilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İşcan'ın 2020'den bu yana komitede görev aldığı belirten açıklamada, İşcan'ın yıl sonu itibariyle boşalacak 5 üyelik için 16 adayın yarıştığı seçimleri en ön sıralarda kazandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu başarı, insan hakları ve çok taraflı diplomasi alanında derin bilgi ve tecrübeye sahip emekli Büyükelçi İşcan'ın BM İşkenceye Karşı Komite'nin çalışmalarına sağladığı katkıların ve ülkemizin insan haklarının korunması ile geliştirilmesine yönelik uluslararası çabalara verdiği desteğin bir yansımasıdır. Emekli Büyükelçi İşcan'ın BM İşkenceye Karşı Komite'ye önemli katkılar sağlamaya devam edeceğine inanıyor, kendisine başarılarının devamını diliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.