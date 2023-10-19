'Geri gönderme merkezleri 'gönüllü geri dönüşe zorlama' merkezlerine dönüştü'

Ayan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de göçmen sorununun olduğunu ancak bunun sorumlusunun göçmenler olmadığını söyledi.

Dilan Kunt Ayan, sorumlunun, Orta Doğu'da kaynak ve topraklarını artırmak için savaşan devletler olduğunu ifade etti.

Geri gönderme merkezlerinin faaliyetlerine değinen Ayan, "Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de neredeyse 30 geri gönderme merkezi bulunuyor. Sayıları giderek artan bu merkezlerin işleyişi, yönetimi ve içeride neler olduğu ise tam bir muamma. Buralarda yaşanan hak ihlalleri had safhaya gelmiş halde. Geri gönderme merkezleri, 'gönüllü geri dönüşe zorlama merkezlerine' dönüşmüş durumdadır." dedi.