Isparta'da 2 lise öğrencisini bıçaklayan zanlı tutuklandı

Dün, lise öğrencileri S.Ş. L.Ö. ve Y.K. arasında Whatsapp grubunda kullanılan argo ifadeler nedeniyle tartışma çıkmış, öğrenciler İskenker Mahallesi 2015 Sokak'ta bir araya gelmiş, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.Ş, yanında getirdiği bıçakla L.Ö. ve Y.K'yi bıçakla yaralamıştı.

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