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Isparta'da 2 lise öğrencisini bıçaklayan zanlı tutuklandı

Isparta'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kız öğrenciyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2023 22:39, Son Güncelleme : 20 Ekim 2023 22:40
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Isparta'da 2 lise öğrencisini bıçaklayan zanlı tutuklandı

İskenker Mahallesi 2015 Sokak'ta çıkan kavgada lise öğrencileri L.Ö. ve Y.K'yi bıçakla yaralayan S.Ş. (16) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen lise öğrencisi, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Isparta Şehir Hastanesinde tedavisi süren yaralı lise öğrencilerinden Y.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Dün, lise öğrencileri S.Ş. L.Ö. ve Y.K. arasında Whatsapp grubunda kullanılan argo ifadeler nedeniyle tartışma çıkmış, öğrenciler İskenker Mahallesi 2015 Sokak'ta bir araya gelmiş, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.Ş, yanında getirdiği bıçakla L.Ö. ve Y.K'yi bıçakla yaralamıştı.

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