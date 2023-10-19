Oyuncu Esra Akkaya geçirdiği trafik kazasını yara almadan atlattı

Konacık Mahallesi Seyit Onbaşı Caddesi'nde Esra Akkaya idaresindeki 48 ALY 185 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Tolga S. yönetimindeki 34 GBK 829 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, oyuncu Akkaya ile otomobilde bulunan Etiyopya'dan evlatlık edindiği 10 yaşındaki oğlu Can Alex, kazayı yara almadan atlattı.

İki araçta da hasarın meydana geldiği kaza sonrası taraflar tutanak tuttu.

Bir dönem "Mahallenin Muhtarları" dizisindeki "Şirin" rolüyle tanınan oyuncu Esra Akkaya, gazetecilere, "Allah korudu. Oğlum arabadaydı, çok korktu ama canımıza bir şey olmadı. Trafikte dikkatli gitsinler." diye konuştu.

Akkaya ile oğlu, bindikleri aracın yetkili servisi tarafından gönderilen başka bir araçla kaza yerinden ayrıldı.