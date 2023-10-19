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İzmir'de kaçakçılık operasyonlarında 35 şüpheli yakalandı

İzmir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen 32 operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2023 21:10, Son Güncelleme : 19 Ekim 2023 21:11
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İzmir'de kaçakçılık operasyonlarında 35 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde 6-12 Ekim arasında 32 operasyon düzenledi.

Kentteki 19 ilçede 20 iş yeri, 8 ikamet, 2 araç, depo ile havalimanında aramalar yapıldı.

Operasyonlarda 2 milyon 362 bin 100 içi dolu makaron, 115 bin 800 boş makaron, 49 bin 586 vücut geliştirme ve performans artırıcı hap, 6 bin 860 muhtelif eşya,1832 performans artırıcı macun, 828 cinsel içerikli ürün, 566 kilogram kıyılmış tütün, 300 gümrük kaçağı puro, 276 paket gümrük kaçağı sigara, 205 sikke, 161 elektronik sigara cihazı, 40 şişe muhtelif içki, 35 litre taklit etiketli etil alkol, 15 sigara sarma makinesi ve kompresör, 2 av tüfeği ile 100 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

Ayrıca Konak ve Bornova ilçelerinde 6 umuma açık iş yerinde kaçak alkol denetimi gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 35 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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