Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 15 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 14 tarım işçisi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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