Ankara'da 22 yaşındaki genç kadın silahla vurularak öldürüldü
Ankara'nın Keçiören ilçesinde silahla vurulan 22 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2023 21:59, Son Güncelleme : 19 Ekim 2023 21:32
Alınan bilgiye göre, Atapark Mahallesi'nde, ilişkileri olduğu iddia edilen E.R.A (22) ile B.K. (22) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.R.A, B.K'ye tabancayla ateş etti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.
Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma ekiplerince, E.R.A tabancasıyla yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.