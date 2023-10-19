İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Diğer araçtaki yaralı otomobil sürücüsü H.P. ile yanındaki N.P. (50) ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Sağılık ekipleri, 35 HC 386 plakalı otomobilin sürücüsü K.I. ile eşi N.I'nın (30) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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