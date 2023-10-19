Hatay'da kayıp olarak aranan kadının öldürüldüğü belirlendi

Bunun üzerine polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede N.Ş'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Zanlılardan H.Ü, N.Ş'yi başına briketle vurarak öldürdüğünü, ardından da cesedi çuvala sararak Yalak mevkisindeki akarsu yatağına attığını itiraf etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, N.Ş'nin (68) 15 Ekim'de kaybolmasına ilişkin çalışmalar kapsamında kadının yeğeni Ç.Ü. ve eşi H.Ü. gözaltına alındı.

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