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İngiltere Başbakanı Sunak, ülkesinin İsrail'e desteğini yineledi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkesinin İsrail'e desteğini yineleyerek, "Sizinle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz ve sizin kazanmanızı istiyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2023 07:55, Son Güncelleme : 20 Ekim 2023 07:36
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İngiltere Başbakanı Sunak, ülkesinin İsrail'e desteğini yineledi

İsrail'i ziyaret eden Sunak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Sunak, konuşmasında İsrail'in son iki haftada yaşadıklarını hiçbir ülkenin yaşamaması gerektiğini belirterek, İsrail'in kuruluşundan bu yana saldırılara maruz kaldığını kaydetti.

Ülkesinin İsrail'e desteğini yineleyen Sunak, "İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde kendisini savunma hakkını, rehinelerini geri almak için Hamas'la mücadelesini, gelecekte benzeri saldırıların yaşanmasını önleme çabasını ve uzun vadede kendi güvenliğini güçlendirme çalışmalarını destekliyoruz." diye konuştu.

Sunak, Hamas'ın sivilleri riske attığını ancak İsrail'in sivillere zarar vermemek için her türlü önlemi aldığını söyledi.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısına ilişkin değerlendirmede de bulunan Sunak, "Önceki gün şahit olduğumuz görüntüler hepimizi şoka uğrattı. Hayatını kaybeden her inançtan, her milletten sivil için yas tutuyoruz." dedi.

Sunak, Filistinliler için "Hamas'ın kurbanı" ifadesini kullanarak, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişine izin vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bir dost olarak İsrail'in en zorlu zamanlarında yanında olduğunu belirten Sunak, "Sizinle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz ve sizin kazanmanızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Netanyahu, desteği için Sunak'a teşekkür etti

Netanyahu da İsrail-Filistin çatışmaları başladığından bu yana "gösterilen dayanışma, açık ve tereddütsüz destek" için Sunak'a teşekkür etti.

"İsrail'e gelmiş olmanızın bize çok şey kattığını düşünüyorum." ifadesini kullanan Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ülkeyi ziyaretlerine değinerek, "Medeni dünya Nazilerle savaşmak için birleştiği gibi Hamas ile savaşmak için de birleşti." dedi.

Netanyahu, "Bu sadece bizim savaşımız değil. Bu tüm medeni dünyanın savaşıdır. Batı medeniyetinin savaşıdır, özgür dünyanın savaşıdır." diyerek, "bu savaşın tüm ılımlı Arap ülkeleriyle" de ilgili olduğunu da savundu.

Rehineleri kurtarmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Netanyahu, bölgeye askeri güç gönderdiği için Sunak'a ayrıca teşekkür etti.

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