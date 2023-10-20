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Ankara'nın kalıcı barış formülü Dünya'nın gündeminde

Türkiye, Gazze için "Hem İsrail hem Filistin'e garantör olunsun" formülünü sundu. Rusya "Biz varız" dedi. İngiliz lider Sunak da, çözüm için Türkiye'yi işaret etti

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 20 Ekim 2023 08:01, Son Güncelleme : 20 Ekim 2023 08:03
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Ankara'nın kalıcı barış formülü Dünya'nın gündeminde

Ankara, İsrail-Filistin çatışmasının başladığı ilk günden itibaren ateşkes ve kalıcı barışın tesisi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Telefonu hiç susmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle defalarca görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a giderek sıcak bölgede temaslarda bulundu.

Türkiye, her fırsatta "iki devletli çözümü" gündeme taşıdı. Hakan Fidan da ara bulucu ve 'garantör ülke' olarak Orta Doğu'da huzurun tesisi için sorumluluk üstlenmeye hazır olduğumuzu açıkladı. Fidan, Türkiye'nin yanı sıra bölgedeki İslam ülkelerinin de barış için adım atmaları gerektiğini vurguladı. Ankara'nın çağrısı uluslararası camia tarafından ilgiyle karşılandı, ilk olumlu cevap da Rusya'dan geldi. BM Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesinden biri olan Rusya'nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, garantörlük teklifine sıcak baktıklarını söyledi.

Türkiye'nin "garantör ülkeler oluşturma" formülünü değerlendirmeye hazır olduklarını ifade eden Lavrov "Her türlü yapıcı fikri görüşmek isteriz. Bu girişimin, gerilimi azaltma ve durumu normalleştirme arzusundan kaynaklandığı belli" mesajını verdi. Garantörlük çağrısına olumlu yaklaşan ülkelerden biri de İngiltere oldu. İsrail'i ziyaret eden Başbakan Rishi Sunak'ın Türkiye'ye gelmesi gündemde. Sunak "Türkiye, Mısır ve Katar çatışmaların sona ermesine yardımcı olabilir. Türkiye, ara buluculuk göreviyle gerilimi azaltabilir" ifadesini kullandı.

İslam İş Birliği Teşkilatı da garantörlük teklifine sahip çıktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, S. Arabistan'ın Cidde şehrinde garantörlüğe yönelik görüşlerini tek tek anlattı. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Fidan, bu toplantıda ve 'e-Temas'larında İslam ülkelerinin, Filistin'in bekasını teminat altına almak için kalıcı barışın garantörleri olarak hareket etmeleri ve somut adımlar atmaları gerektiğini vurguladı. Zirvede, Türkiye'nin kalıcı barış için sunduğu teklifler kabul edildi. Fidan'ın teklifiyle nihai bildiride "İşgalci güç İsrail'in insanlığa karşı suçlarını durdurmak için bütün üye ülkeleri, diplomatik, legal ve zorlayıcı tedbirleri almaya teşvik eder" denildi. Bu maddelerin uygulanmasına da Türkiye'nin liderlik etmesi kararlaştırıldı.

3 YERDE GARANTÖRÜZ

İhtilafların çözümünde teminat veren, bunun gerçekleşmesini gözeten ve denetleyen devletlere 'garantör devlet' deniliyor. Halihazırda Türkiye, Rusya ile problemli olan Gürcistan'ın Acaristan bölgesinde, Kıbrıs'ta ve Nahçıvan'da garantör olarak görev yapıyor.

ANKARA'NIN BARIŞ TEKLİFİ

> Kayıtsız-şartsız ateşkes sağlanması.

> İnsani yardımın Gazze'ye ulaştırılması.

> Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasının önlenmesi.

> İki devletli çözüm için somut adımların atılması.

AKİF BÜLBÜL

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