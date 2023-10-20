Gazze sınırında bulunan gazeteci Fulya Öztürk'e İsrail'den tehdit

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. İşgalciler, o günden bu yana kadın ve çocuk demeden binlerce masum sivili katletti.

Türk gazeteciler de işgalci İsrail'in saldırılarını yerinde görüntülemek için bölgeye gitti.

Fulya Öztürk'e İsrail'den tehdidi

Gazze sınırından gelişmeleri aktaran Gazeteci Fulya Öztürk, İngilizce olarak tehditler aldığını açıkladı.

Bölgede İsrail hattı kullandığını ve dört rakamlı bir numara tarafından arandığını belirten Öztürk, "'İsrail'de misin? Kendine dikkat et' dediler. Telegram sayfalarında fotoğraflarımı paylaşıyorlar. Bu ne demek?" ifadelerini kullandı.

İsrail'in namaz kılanlara müdahalesini anbean kaydetti

Öztürk, işgalcilerin namaz kılan Müslümanlara nasıl zulmettiğini dünya kamuoyuna aktarmıştı.

İşgalcilerin namaz kılanlara lağım suyuyla saldırdığını aktaran Öztürk, yaşananları "Filistinli Müslümanlar hiçbirşey yapmadı. Bu neyin müdahalesi böyle? Şu anda İsrail polisinin bir saldırısı söz konusu. Bu insanlar protestoya bile başlamamışlardı, sadece namaz kılıyorlardı. İsrail polisi kimi isterse o girebiliyor Mescid-i Aksa'ya." ifadeleriyle duyurmuştu.