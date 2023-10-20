'Enflasyonun düştüğü istikrarla büyüyen bir ekonomi inşa edeceğiz'

Globalturk Capital tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Türkiye ve Çevresinde Yatırım Yapan Özel Sermaye Yatırım Fonları" konferansı, Küresel Özel Sermaye Birliği'nin (GPCA) stratejik ortaklığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin değerli destek ve katkılarıyla 19 Ekim 2023 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarını Globalturk Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı, GPCA Orta ve Doğu Avrupa Liderlik Konseyi Üyesi ve Türkiye Temsilcisi Barış Öney, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın gerçekleştirdiği konferansa, yönettikleri varlıkların toplamı 2 trilyon doları aşan yatırım fonlarının üst düzey temsilcileri katıldı. Konferansın ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, önemli bir yatırım toplantısına eşlik ettiklerini söyledi.

Konferansta 40'ın üzerinde üst düzey fon temsilcisinin temsil edileceğini ifade eden Yılmaz, elverişli bir yatırım ortamının, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyümenin de omurgasını oluşturduğunu vurgulayarak, iyi bir yatırım ortamı sağlandığında iç yatırımların canlandığı gibi dışarıdan da birçok yatırımcının gelerek yatırım yaptığını aktardı.

"Daha fazla kalıcı sermayeyi çekeceğiz"

Cevdet Yılmaz, 2024-2026 dönemini kapsayan orta vadeli programda, yatırım ortamını iyileştirmek ve yatırımcılar için öngörülebilirliği arttırmak için gerekli adımlara yer verildiğini belirterek, en kısa sürede bu adımları da hayata geçirileceklerini dile getirdi.

Para politikaları ve maliye politikalarının yanı sıra, yapısal reformlarla da yollarına devam edeceklerini belirten Yılmaz, ""Ülkemizi büyütürken dış dünyadan da daha fazla kalıcı sermayeyi cezbetme çabalarımızı devam ettireceğiz. Bir taraftan dünya ekonomisinden daha büyük pay alırken, diğer taraftan kapsayıcı ve istikrar içinde enflasyonun da düştüğü bir ortamda, istikrar içinde büyüyen bir ekonomi inşa edeceğiz.

Bütün bunların sonucunda da sosyal refahı artırmak, kalıcı bir şekilde geliştirmek, sosyal adaleti artırmak en temel hedeflerimizden olacaktır." Globalturk Capital'in davetiyle dünyanın birçok ülkesinden 45 yatırımcının panelist ve konuşmacı olarak katıldığı uluslararası organizasyonda, Türkiye ve çevresindeki özel sermaye fonlarının son yıllardaki faaliyetleri ve yatırım ortamına ilişkin geleceğe yönelik öngörüler masaya yatırıldı.

Toplamda birbirinden zengin içerikli 8 panelin yer aldığı bu yılki konferansta, yeni küresel yatırım stratejilerinden özel kredi ve fintech araçlarının sunduğu alternatif finansman fırsatlarına, hızla gelişen teknoloji girişim sermayesi yatırımlarından Türkiye ve yurt dışında büyüyen kurumsal girişim sermayesi yatırımlarına, Borsa İstanbul'da halka açılma fırsatlarından Türkiye ile Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Avrasya coğrafyasındaki sınır ötesi yatırım imkanlarına kadar birçok önemli konu ele alındı.

Globalturk Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı, GPCA Orta ve Doğu Avrupa Liderlik Konseyi Üyesi ve Türkiye Temsilcisi Barış Öney, konferansa ilişkin olarak yaptığı açıklamada küresel ve bölgesel özel sermaye fonları ile uluslararası yatırımcıların bu yılki konferansa yoğun bir ilgisinin olduğunu söyledi. Öney, şöyle devam etti: "Bu yıl da Türkiye ve çevresinde yatırım yapan özel sermaye fonlarını bir araya getirdik.

Kuzey Afrika'dan Orta Doğu'ya uzanan, Orta ve Doğu Avrupa ile Avrasya'nın dahil olduğu geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırımcı portföyünün yaklaşık yüzde 60'ını özel sermaye fonları ile yönetiminde özel sermaye fonlarının yer aldığı şirketlerin yatırımları oluşturuyor. Bu yılki organizasyonumuza gösterilen büyük ilginin de ülkemiz ve bizler açısından son derece memnuniyet verici olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum."

"Türkiye'ye teknoloji yatırımları yükselişte"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ise yaptığı açıklamada, Türkiye'ye son 20 yılda önemli başarılar elde ettiğini belirterek, şöyle devam etti: "Özellikle son dört yılda girişim sermayesi ve teknoloji yatırımlarının ciddi ölçüde yükselişte olduğunu görüyoruz. Son dönemde Türkiye'ye gelen doğrudan uluslararası yatırımların önemli bir bölümünü teknoloji odaklı yatırımlar oluşturuyor" dedi.

Türkiye'nin küresel doğrudan yatırımlardan aldığı payın yüzde 1 seviyesinde olduğunu ifade eden Dağlıoğlu, şöyle devam etti: "Orta vadede bu oranı yüzde 1,5 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye bugüne kadar üretim, Ar-Ge ve lojistik gibi alanlarda bir merkez haline geldi. Türkiye'yi artık küresel bir güç merkezi olarak konumlandırmak istiyoruz."

Birol BOZKURT