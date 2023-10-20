İsrail'in Gazze'deki kiliseye saldırısında ölü sayısı 20'ye yükseldi
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıda ölü sayısı 20'ye çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2023 21:50, Son Güncelleme : 20 Ekim 2023 21:51
Gazze'deki hükümetin medya ofisi tarafından konuya dair açıklama yapıldı.
Açıklamada, İsrail'in dün doğrudan Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef alması sonucu ölenlerin sayısının 18'i Hristiyan 20 kişiye ulaştığı duyuruldu.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, dün akşam İsrail'in Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığını duyurmuş, Sağlık Bakanlığı da saldırı sonucu 16 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.