Zehir tacirlerine operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını açıkladı. "Zehir tacirlerine yönelik "Narkogüç" operasyonları kapsamında İstanbul ve İnegöl' de 5, Diyarbakır ve Gaziantep' te 8 şüpheli yakalandı, çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK NARKOGÜÇ OPERASYONLARI KAPSAMINDA İSTANBUL VE İNEGÖL'DE DÜZENLENLENEN OPERASYONLARDA 5️;



DİYARBAKIR VE GAZİANTEP'TE DÜZENLENEN OPERASYONDA İSE 8️ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI. ÇOK BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ❗️



AZİZ MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN:. pic.twitter.com/HSTZZ9p4Up Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 20, 2023