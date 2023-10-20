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Brent petrolün varil fiyatı 93,36 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 93,36 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2023 09:18, Son Güncelleme : 20 Ekim 2023 09:27
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Dün 93,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,38 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.02 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,06 artışla 93,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,41 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD hükümetinin ülkenin stratejik petrol rezervlerini tekrar doldurmaya başlayacağını duyurmasının ardından yükselişe geçti. ABD Enerji Bakanlığı, stratejik petrol rezervine Aralık 2023-Ocak 2024 tarihlerinde toplam 6 milyon varil ekleme yapılmasının planlandığını açıkladı.

2022 yılı başından bu yana yaklaşık 200 milyon varil kullanılan rezervdeki petrol 40 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bakanlık, varil başına en yüksek 79 dolardan yeniden dolum için satın alma sözleşmeleri imzalayacağını ve Mayıs 2024'e kadar petrol alımlarına yönelik taleplere devam edeceğini kaydetti.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin arttığına işaret eden bu durum petrol fiyatlarının yükselişini destekledi.

İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir Orta Doğu çatışmasına dönüşme olasılığına ilişkin endişeler devam ederken, bu durumun petrol zengini bölgeden gelen ham petrol arzını ciddi şekilde azaltabileceği düşünülüyor.

Ayrıca, petrol fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın son açıklamalarının ardından zayıflayan ABD dolarının da etkisiyle yükseldi. Powell, ekonomik büyümenin ve iş gücü talebinin dayanıklılığını gösteren son verileri dikkatle izlediklerini belirterek, "Trendin üzerindeki büyümeye veya iş gücü piyasasındaki sıkılığın azalmadığına dair ek kanıtlar, para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebilir." dedi.

Brent petrolde teknik olarak 93,47 ile 93,56 dolar aralığının direnç, 93,09 ile 92,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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