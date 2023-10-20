Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışma sonucu "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan M.T. yakalandı.

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