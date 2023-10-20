Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2023 09:31, Son Güncelleme : 20 Ekim 2023 09:32
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışma sonucu "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan M.T. yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.