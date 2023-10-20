Kaymakamlık sınavı başvuruları alınmaya başlandı
ÖSYM internet sitesinden Kaymakamlık sınavı başvuruları alınmaya başlandığını duyurdu.
ÖSYM'nin açıklaması şu şekilde:
DUYURU
(20 Ekim 2023)
2023-Kaymakamlık Sınavı: Başvurularının Alınması
2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık), 3 Aralık 2023 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 20-30 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 20 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-Kaymakamlık Sınavı Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2023-Kaymakamlık: Kılavuz ve Başvuru BilgileriBaşvuru Kılavuzu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri Listesi