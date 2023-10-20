Kaymakamlık sınavı başvuruları alınmaya başlandı

ÖSYM'nin açıklaması şu şekilde:

DUYURU

(20 Ekim 2023)

2023-Kaymakamlık Sınavı: Başvurularının Alınması

2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık), 3 Aralık 2023 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 20-30 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 20 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-Kaymakamlık Sınavı Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2023-Kaymakamlık: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri