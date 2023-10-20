AYM: Anneye de soy bağının reddi davası açılabilir
AYM: Anneye de soy bağının reddi davası açılabilir
Bakan Yardımcısı Gürcan: İndirim kampanyasına çığ gibi talep geliyor
Bakan Yardımcısı Gürcan: İndirim kampanyasına çığ gibi talep geliyor
Öğrenci tuvaletine kamera koyduğu iddia edilen hizmetli tutuklandı
Öğrenci tuvaletine kamera koyduğu iddia edilen hizmetli tutuklandı
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?
Bakan Fidan: Bölgedeki dostlarımız uygun bulursa garantörlük konusunda rol oynarız
Bakan Fidan: Bölgedeki dostlarımız uygun bulursa garantörlük konusunda rol oynarız
Adalet Bakanlığı GYS'de sözlü sınava katılacak adayları açıkladı
Adalet Bakanlığı GYS'de sözlü sınava katılacak adayları açıkladı
Erdoğan'dan İsrail'e çağrı: Zulüm ile abad olunmaz
Erdoğan'dan İsrail'e çağrı: Zulüm ile abad olunmaz
Büyükelçi Göktaş, Dışişleri Bakanlığı Basın Başdanışmanı oldu
Büyükelçi Göktaş, Dışişleri Bakanlığı Basın Başdanışmanı oldu
Cevdet Yılmaz: Ekonomimizde istikrarı kalıcı hale getireceğiz
Cevdet Yılmaz: Ekonomimizde istikrarı kalıcı hale getireceğiz
5 kişinin öldüğü TAG Otoyolu'ndaki kazada 3 gözaltı
5 kişinin öldüğü TAG Otoyolu'ndaki kazada 3 gözaltı
Cem Küçük: Yeni yılda vergilere yüzde 72 zam geliyor
Cem Küçük: Yeni yılda vergilere yüzde 72 zam geliyor
Mesaide tabletle oynayıp film izlemek kovulma sebebi
Mesaide tabletle oynayıp film izlemek kovulma sebebi
Kentsel dönüşüme yönelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Kentsel dönüşüme yönelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Ekonomistler ne bekliyor? Gözler MB'nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararında
Ekonomistler ne bekliyor? Gözler MB'nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararında
2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
İlk kez ev alacaklara konut kredisinde şartlar netleşiyor
İlk kez ev alacaklara konut kredisinde şartlar netleşiyor
'2024'te avukat, hakim ve savcı olabilmek için ön sınav geliyor'
'2024'te avukat, hakim ve savcı olabilmek için ön sınav geliyor'
Kira uyuşmazlıklarında hangi mahkeme görevli? Yargıtay noktayı koydu
Kira uyuşmazlıklarında hangi mahkeme görevli? Yargıtay noktayı koydu
Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlarını açıkladı
Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlarını açıkladı
Mehmet Şimşek'ten 'uluslararası finans kuruluşları' açıklaması
Mehmet Şimşek'ten 'uluslararası finans kuruluşları' açıklaması
Aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek
Aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
İş Bankası çalışanı ve emeklilerine 7 gram altın dağıttı
İş Bankası çalışanı ve emeklilerine 7 gram altın dağıttı
Otomotivde şimdi 'stok eritme' yarışı başladı
Otomotivde şimdi 'stok eritme' yarışı başladı
'Enflasyonun düştüğü istikrarla büyüyen bir ekonomi inşa edeceğiz'
'Enflasyonun düştüğü istikrarla büyüyen bir ekonomi inşa edeceğiz'
Selçuk Bayraktar'dan Gazze halkına 280 milyon liralık insani yardım
Selçuk Bayraktar'dan Gazze halkına 280 milyon liralık insani yardım
Konutlara ilişkin yeni kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi
Konutlara ilişkin yeni kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi
Sakarya'da trafik kazasında baba ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı
Sakarya'da trafik kazasında baba ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı
AK Parti'li Ömer Çelik 'asker gönderme tezkeresi'ne ilişkin açıklamada bulundu
AK Parti'li Ömer Çelik 'asker gönderme tezkeresi'ne ilişkin açıklamada bulundu
MEB, boş kalan 581 öğretmen kadrosuna atama yaptı
MEB, boş kalan 581 öğretmen kadrosuna atama yaptı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

AYM: Anneye de soy bağının reddi davası açılabilir

Anayasa Mahkemesi (AYM), koca ve çocuğa soybağının reddi davası açılmasına imkan tanıyan ancak anneye bu imkanı sağlamayan Türk Medeni Kanunu'nun 286. maddesinin birinci fıkrasını Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2023 23:50, Son Güncelleme : 20 Ekim 2023 23:51
Yazdır
AYM: Anneye de soy bağının reddi davası açılabilir

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Ankara 18. Aile Mahkemesi, yargılamasına baktığı bir davada 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 286. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "soybağının reddi davasını açma hakkının koca ile çocuğa tanınmasına karşılık anneye tanınmamasının" Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürerek iptal davası açtı.

Dava dilekçesinde, bu durumun hukuk devleti ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmadığı, anne tarafından soybağının reddi talebiyle yargı mercilerine başvurulamamasının hak arama özgürlüğünün ihlali olduğu belirtildi.

İstemi görüşen Yüksek Mahkeme, anılan kanundaki hükmün iptaline ve iptal kararının 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

- Kararın gerekçesinden

AYM'nin iptal kararında, çocuk ile baba arasındaki soybağı ilişkisinin ortadan kaldırılması amacıyla soybağının reddi davasını açabilecek kişilerin sınırlı olarak belirlendiği, davayı açabilecek kişiler arasında annenin yer almadığı ifade edildi.

Kanunda belirtilen çerçevede annenin doğurduğu çocuğunun kocadan olmadığını ileri sürerek yargı mercilerine başvurma imkanının bulunmadığı aktarılan kararda, ergin olmayan çocuğa atanacak kayyımın dahi atama kararının kendisine tebliğinden itibaren bir yıl içinde soybağının reddi davası açabilmesine imkan tanındığı belirtildi.

Anne tarafından yargı mercilerine başvurulmasına imkan tanımayan kanundaki hükmün, özel hayata saygı gösterilmesini isteme hakkı bağlamında etkili başvuru hakkının ihlali olduğuna işaret edilen kararda, hükmün Anayasa'ya aykırı olduğu bildirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber