Dolar haftayı 28,00 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 28,00 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2023 17:47, Son Güncelleme : 20 Ekim 2023 17:46
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|27,9950
|27,9960
|28,0050
|28,0060
|Avro
|29,5970
|29,5980
|29,6370
|29,6380
|Sterlin
|33,9900
|34,1070
|33,9760
|34,0930
|İsviçre Frangı
|31,1870
|31,3430
|31,3790
|31,5360
|ANKARA
|ABD Doları
|27,9650
|28,0450
|27,9750
|28,0550
|Avro
|29,5570
|29,6370
|29,5970
|29,6770
|Sterlin
|33,9300
|34,1400
|33,9160
|34,1260