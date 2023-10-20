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Cinayet sanığı koca ilk duruşmada karısını öldürdüğünü itiraf etti

Bursa'da, tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2023 11:39, Son Güncelleme : 20 Ekim 2023 16:56
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Cinayet sanığı koca ilk duruşmada karısını öldürdüğünü itiraf etti

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Serhat Köker (48), maktul Neslihan Köker'in yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Serhat Köker, 4 yıl önce bir hastalığa yakalandığını ve yatıp kalkamaz hale geldiğini anlattı.

Doktorların, hastalığının nörolojik değil psikolojik olduğunu söylediğini belirten Köker, kendisiyle kimsenin ilgilenmediğini öne sürdü.

Köker, aynı evde yaşadıkları eşiyle son dönemde hiç iletişim kurmadıklarını iddia ederek, "Elinde telefon sürekli birileriyle mesajlaşıyordu. Olay günü işe gitmemişti. Konuşmak için odaya girdim, çıkmamı istedi. Mutfaktan bıçak alıp geldim. 'Beni aldatıyor musun?', 'Eve niye geç geliyorsun?' dedim. Boğuştuk ve eşimi bıçaklamaya başladım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum." diye konuştu.

Akıl ve ruh sağlığının yerinde olduğunu dile getiren sanık, yaşananlardan pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Çiftin oğlu ve kızı ise annelerinin babaları tarafından ölümle tehdit edildiğini söyleyerek, şikayetçi olduklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanıktan şikayetçi olduklarını bildirdi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin cezai ehliyetinin belirlenmesi talebinde bulundu.

Tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın akıl hastalığı bulunup bulunmadığının tespiti için gözlem altına alınmasına ve tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi'nde 19 Ocak'ta ihbar üzerine bir eve giden polis ekipleri, Neslihan Köker'in (39) bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Gözaltına alınıp tutuklanan kadının eşi Serhat Köker hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

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