Milli yas sebebiyle birçok etkinlik ertelendi

Mesaide tabletle oynayıp film izlemek kovulma sebebi
Mesaide tabletle oynayıp film izlemek kovulma sebebi
Kentsel dönüşüm düzenlemesini içeren Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu
Kentsel dönüşüm düzenlemesini içeren Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu
TAG Otoyolu'nda minibüs devrildi: 5 ölü, 5 yaralı
TAG Otoyolu'nda minibüs devrildi: 5 ölü, 5 yaralı
2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
İlk kez ev alacaklara konut kredisinde şartlar netleşiyor
İlk kez ev alacaklara konut kredisinde şartlar netleşiyor
'2024'te avukat, hakim ve savcı olabilmek için ön sınav geliyor'
'2024'te avukat, hakim ve savcı olabilmek için ön sınav geliyor'
Kira uyuşmazlıklarında hangi mahkeme görevli? Yargıtay noktayı koydu
Kira uyuşmazlıklarında hangi mahkeme görevli? Yargıtay noktayı koydu
Altının gram fiyatı 1.788 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.788 lira seviyesinden işlem görüyor
Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlarını açıkladı
Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlarını açıkladı
Dolar yine 28 TL üzerinde seyrediyor
Dolar yine 28 TL üzerinde seyrediyor
Mehmet Şimşek'ten 'uluslararası finans kuruluşları' açıklaması
Mehmet Şimşek'ten 'uluslararası finans kuruluşları' açıklaması
Aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek
Aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
İş Bankası çalışanı ve emeklilerine 7 gram altın dağıttı
İş Bankası çalışanı ve emeklilerine 7 gram altın dağıttı
Otomotivde şimdi 'stok eritme' yarışı başladı
Otomotivde şimdi 'stok eritme' yarışı başladı
'Enflasyonun düştüğü istikrarla büyüyen bir ekonomi inşa edeceğiz'
'Enflasyonun düştüğü istikrarla büyüyen bir ekonomi inşa edeceğiz'
Selçuk Bayraktar'dan Gazze halkına 280 milyon liralık insani yardım
Selçuk Bayraktar'dan Gazze halkına 280 milyon liralık insani yardım
Konutlara ilişkin yeni kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi
Konutlara ilişkin yeni kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi
Sakarya'da trafik kazasında baba ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı
Sakarya'da trafik kazasında baba ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı
AK Parti'li Ömer Çelik 'asker gönderme tezkeresi'ne ilişkin açıklamada bulundu
AK Parti'li Ömer Çelik 'asker gönderme tezkeresi'ne ilişkin açıklamada bulundu
MEB, boş kalan 581 öğretmen kadrosuna atama yaptı
MEB, boş kalan 581 öğretmen kadrosuna atama yaptı
Emekli Büyükelçi İşcan yeniden BM İşkenceye Karşı Komite üyeliğine seçildi
Emekli Büyükelçi İşcan yeniden BM İşkenceye Karşı Komite üyeliğine seçildi
Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında 1 şüpheli tutuklandı
Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında 1 şüpheli tutuklandı
Özlem Zengin'den 'yas' açıklaması: Bunun dünya parlamentolarına örnek olmasını istiyorum
Özlem Zengin'den 'yas' açıklaması: Bunun dünya parlamentolarına örnek olmasını istiyorum
SGK'nin geri ödeme listesine 23 ilaç daha alındı
SGK'nin geri ödeme listesine 23 ilaç daha alındı
MHP'li yöneticiyi öldüren zanlı kadın kıyafetiyle yakalandı
MHP'li yöneticiyi öldüren zanlı kadın kıyafetiyle yakalandı
Bayındır Memur-Sen'den 'tapu çalışanlarına saldırıya' tepki
Bayındır Memur-Sen'den 'tapu çalışanlarına saldırıya' tepki
Van'da bir hemşire evinde ölü bulundu
Van'da bir hemşire evinde ölü bulundu
Dolar 28,50 TL'ye kadar yükseldi
Dolar 28,50 TL'ye kadar yükseldi
Açık liseye geçiş 10 kat azaldı
Açık liseye geçiş 10 kat azaldı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Milli yas sebebiyle birçok etkinlik ertelendi

İsrail'in Gazzeli sivillere yönelik bombardımanları nedeniyle Milli Yas ilan edilmesinin ardından pek çok kültür sanat etkinliği iptal edildi veya ertelendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2023 13:56, Son Güncelleme : 20 Ekim 2023 13:57
Yazdır
Milli yas sebebiyle birçok etkinlik ertelendi

İstanbul'da yarın ve Ankara'da bugün gerçekleşmesi planlanan Jay -Jay Johanson konserleri aralık ayına ertelendi.

İsveçli müzisyen Jay Jay Johanson, Epifoni organizasyonu ile 14 Aralık'ta Ankara'da Milyon Performance Hall'da, 15 Aralık'ta İstanbul'da Dorock XL Fitaş Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak.

SOCAR Türkiye'nin ev sahipliğinde 25 Ekim'de yapılması planlanan "Bir Asrın Destanı" adlı dans gösterisi, aralık ayında gerçekleştirilecek.

Ebru Gündeş, bugün çıkması beklenen yeni albümü "Aşığım Hala"yı, Gazze'de yaşanan savaş sebebiyle yayınlamama kararı aldı. Albüm 17 Kasım'da dinleyicilerle buluşacak.

Süheyl ve Behzat Uygur'un Adana'da sahneleyeceği "Süt Kardeşler" oyunu 22 Ekim'e ertelendi. Uygur kardeşlerin Nevşehir ve Aksaray oyunları ise ileri bir tarihe alındı.

Müzisyen, arp sanatçısı Zeynep Öykü'nün 20 ve 21 Ekim'de İzmir ile Ayvalık konserleri, ulusal yas sebebiyle 27 ve 28 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber