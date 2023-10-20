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Akkuyu NGS inşaatında ölen öğretmen hakkında açıklama yapıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasında 6 gün önce yüksekten düşerek yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2023 14:41, Son Güncelleme : 20 Ekim 2023 14:44
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Akkuyu NGS inşaatında ölen öğretmen hakkında açıklama yapıldı

Ataması yapılmayan 26 yaşındaki İngilizce öğretmeni İlyas Bul, 14 Ekim tarihinde Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasında yüksekten düşerek yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Bul, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, Akkuyu NGS sahasında 14 Ekim'de yüksekten düşerek yaralanan işçinin, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı anımsatıldı.

İşçinin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Akkuyu Nükleer AŞ, Türkiye Cumhuriyeti'nin yürürlükteki mevzuatı kapsamında, Akkuyu NGS sahasında inşaat ve montaj işlerini yürüten yüklenicilere karşı asıl işveren statüsünde olmamakla birlikte, iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerinin ihlalinden sorumlu olanların adalet önüne çıkarılması için kolluk kuvvetlerine gerekli tüm yardımı sağlamaktadır. Akkuyu Nükleer AŞ olarak merhumun ailesine ve arkadaşlarına en derin taziyelerimizi sunuyor, merhumun ailesine gerekli tüm desteğin tarafımızca sağlanacağını belirtiyoruz."

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