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5 kişinin öldüğü TAG Otoyolu'ndaki kazada 3 gözaltı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa arasındaki bölümünde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Soruşturma kapsamında, minibüs sürücüsü N.D, Karayollarına ait aracın sürücüsü Ç.K. ve Karayolları görevlisi Mahmut Ö. gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2023 16:50, Son Güncelleme : 20 Ekim 2023 18:47
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Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda, Şanlıurfa'dan Gaziantep yönüne seyreden 21 ADE 794 plakalı yolcu minibüsü ile 33 ACR 915 plakalı Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait kamyon çarpıştı. Minibüs, bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada 5 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazanın ardından otoyolun Şanlıurfa-Gaziantep yönü ulaşıma kapatıldı.

- 3 kişi gözaltına alındı

Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol, görevlendirilen 2 cumhuriyet savcısı ile kolluk kuvveti olay yerinde incelemede bulundu.

İncelemenin ardından araçların yoldan kaldırılmasıyla otoyol trafik akışına açıldı.

Soruşturma kapsamında, minibüs sürücüsü N.D, Karayollarına ait aracın sürücüsü Ç.K. ve Karayolları görevlisi Mahmut Ö. gözaltına alındı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, otoyolda bir yolcu minibüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yaralıların Nizip ve Birecik ilçelerindeki hastanelere nakledildiğini belirten Çeber, "Otoyol, tek yönlü olarak kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Vefat eden vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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