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Gazze'de öldürülen BM çalışanlarının sayısı 16'ya yükseldi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde iki çalışanının daha öldürüldüğünü, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden çalışanlarının sayısının 16'ya çıktığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2023 16:02, Son Güncelleme : 20 Ekim 2023 16:02
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Gazze'de öldürülen BM çalışanlarının sayısı 16'ya yükseldi

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bölgede 2 UNRWA çalışanının daha öldürüldüğü ve 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden BM çalışanlarının sayısının 16'ya yükseldiği belirtildi.

Gazze'de yakıt, gıda, su ve ilaç gibi temel yaşam malzemelerine ihtiyaç duyulduğu kaydedilen açıklamada, bölgeye sürekli ve engelsiz bir şekilde insani yardım girişinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası insancıl hukuka uyulması, sivillerin, sivil altyapının ve BM tesislerinin korunması çağrısı yinelendi.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

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