Darp ettiği eşinin yakınları tarafından öldürüldü

Olay, öğle saatlerinde Midyat ilçesine bağlı kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Magat, iddiaya göre tartıştığı eşini darp etti. Bunu duyan eşinin yakınları Magat'ın evini bastı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada İsmail Magat ile kardeşi İ.M. yaralandı. İhbar üzerine mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İsmail Magat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma mahallede, polis ise hastanede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.