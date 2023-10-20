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Tutuklanan öğretim üyesi hem silah kaçakçısı hem FETÖ'cü çıktı

Sosyal medyada "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yapan hesaplara yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Bekir Yüksel Hoş'un silah kaçakçısı olduğu da ortaya çıktı. Söz konusu ismin FETÖ ile iltisaklı olduğu öğrenilmişti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ekim 2023 17:00, Son Güncelleme : 20 Ekim 2023 17:01
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Tutuklanan öğretim üyesi hem silah kaçakçısı hem FETÖ'cü çıktı

Sosyal medyada "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yapan hesaplara yönelik soruşturma kapsamında öğretim üyesi Dr. Bekir Yüksel Hoş geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasında ortaya çıkan yeni delilere göre, Bekir Yüksel Hoş'un toplumda yabancılara karşı kin, öfke ve düşmanlığı yayabilecek, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik edebilecek söylem ve eylemlerde bulunduğu tespit edildi.

SİLAH KAÇAKÇILIĞI YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI
Söz konusu soruşturmada dikkat çeken bir diğer husus ise Bekir Yüksel Hoş'un "silah kaçakçılığı" suçu oldu. Elde edilen yeni delillerle, Hoş'un yabancı bir şahıs ile Türkiye'ye satılacak silahlar konusunda yazışmalarının olduğu, yazışmaların devamında söz konusu silahlar ile ilgili görüşmelerin ve pazarlıkların yapıldığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA PROVOKASYONLARI
Bekir Yüksel Hoş'un, halkı provoke edebilecek ve kamusal barışı bozabilecek yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı, Cumhurbaşkanına hakaret suçunu oluşturabilecek sövme niteliğinde paylaşımlarının olduğu da belirlendi.

PROVOKASYONUN PERDE ARKASI: FETÖ İLTİSAKI
Sosyal medyada "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yapan söz konusu hesaplara yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Bekir Yüksel Hoş'un FETÖ iltisaklı olduğu da öğrenildi.
Bekir Yüksel Hoş, geçtiğimiz günlerde İsrailli kadın esirler için "Adam sanki elite model look seçmeleri yapar gibi seçip seçip esir almış. İsrail'in en taş hatunlarını esir almak nedir be kardeşim? İsrailli gençler n'apsın şimdi? Taş mı yesin?" ifadelerini kullanmasıyla dikkat çekmişti.

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