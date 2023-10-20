Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 720'si çocuk 1400 kişi kayıp

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında bugüne kadar Gazze Şeridi'nde 521 aileden 3 bin 109 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Saldırılarda yıkılan binaların enkazında kalan çok sayıda kişi olduğu belirtilen açıklamada, 720'si çocuk olmak üzere 1400 kişi hakkında kayıp ihbarı yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail saldırıları ve uyguladığı ablukanın tetiklediği yakıt eksikliği nedeniyle 7 hastane ve 21 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı kaydedildi.

İsrail saldırılarında 46 sağlık personelinin öldürüldüğünü, 85'inin de yaralandığını belirten Bakanlık, 23 ambulansın kullanılmaz hale geldiğini aktardı.

Hastanelerde malzeme eksikliğine işaret edilen açıklamada uluslararası topluma Gazze'ye tıbbi malzeme ve yakıt girişi yapılması çağrısında bulunuldu.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.