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Gazeteci Elif A, 'şantaj' ve 'iftira' suçlarından tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "tehdit", "şantaj" ve "iftira" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Elif A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2023 17:41, Son Güncelleme : 20 Ekim 2023 17:42
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Gazeteci Elif A, 'şantaj' ve 'iftira' suçlarından tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Elif A, Sıhhiye Adliyesine getirilerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, buradaki sorgusunda, 25 yıldır TRT'de görev yaptığını söyledi.

Üzerine atılı suçlamaları reddeden Elif A, dosyada adı geçen diğer kişileri tanımadığını, bu kişilerle aralarında bir husumet de bulunmadığını öne sürdü.

Serbest bırakılmayı talep eden Elif A, hakimlik sorgusunun ardından, "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "şantaj" ve "iftira" suçlarından tutuklandı.

Hakim, şüphelinin "tehdit" suçundan tutuklanmasına yönelik talebi ise reddetti.

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