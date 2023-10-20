Mahallenin kedisinin ölümünden sorumlu tuttukları eczaneyi bastılar

İddiaya göre, Alata Mahallesi'nde bir kedi, araç çarpması sonucu öldü. Kediyle ilgilendikleri öne sürülen ailenin yakınlarından iki kişi, kedinin ölümünden sorumlu tuttukları eczane sahibinin iş yerine baskın yaptı. Hayvanın zehirlendiğini düşünen saldırganlar, iş yerine zarar verdi.

Eczane sahibi Didem Dönertaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, komşularının, mahallede dolaşan sahipsiz kediye araba çarptığını ve kedinin öldüğünü söylediğini, kenndisinin olayı görmediğini anlattı.

Dönertaş, "Kazada kedi ölmüş. Bu şahıslar da kediyi bizim zehirlendiğimizi düşünerek eczanemize saldırdılar. Camımızı kırdılar. Personelimize ve bize bıçak çekerek tehdit ettiler. Şikayetçi olduk. Gereken işlemler yapıldı." dedi.

Eczanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, iş yeri önüne gelen iki kişiden biri eczanenin camını kırarken, bu kişiler eczane önünde oturan ve içerden çıkan kişilere saldırıda bulunuyor.

Öte yandan 2 şüpheliden birinin gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapıldığı, diğer şüphelinin ise arandığı öğrenildi.