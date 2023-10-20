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Eskişehir'de düğünde terör örgütü propagandasına 23 gözaltı

Eskişehir'de bir düğünde terör örgütü PKK/YPG propagandası yaptıkları iddiasıyla 23 şüpheli yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2023 18:48, Son Güncelleme : 20 Ekim 2023 18:48
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Eskişehir'de düğünde terör örgütü propagandasına 23 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Kireç Mahallesi'nde ağustos ayında gerçekleştirilen düğünde terör örgütü PKK/YPG propagandası yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Konuyla ilgili araştırma yapan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düğünde 2 şarkıcı tarafından söylenen 4 şarkının terör örgütünü övücü nitelikte olduğu ve 21 kişinin buna katılarak propaganda yaptıklarını belirledi.

Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alınan 2'si şarkıcı 23 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Bu kişilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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