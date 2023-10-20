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Erdoğan'dan İsrail'e çağrı: Zulüm ile abad olunmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, "İsrail yönetimi, hatadan geri dönmek, devlet aklıyla hareket etmek yerine, bölge dışı aktörlerin de kışkırtmasıyla örgüt gibi davranmaktadır. Çocukları, kadınları, sivilleri katlederek; hastaneleri, okulları, camileri, kiliseleri bombalayarak güvenliğin sağlanamayacağı açıktır. Zulümle abad olunmaz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2023 18:51, Son Güncelleme : 20 Ekim 2023 18:50
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Erdoğan'dan İsrail'e çağrı: Zulüm ile abad olunmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Gazze'ye yönelik saldırıların genişlemesi daha fazla acı, ölüm ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyecektir.

Çocukları, kadınları, sivilleri katlederek; hastaneleri, okulları, camileri, kiliseleri bombalayarak güvenliğin sağlanamayacağı açıktır. Zulümle abad olunmaz.

İsrail yönetimi, hatadan geri dönmek, devlet aklıyla hareket etmek yerine, bölge dışı aktörlerin de kışkırtmasıyla örgüt gibi davranmaktadır.

"Batılı ülkeler teşvik ediyor"

Batılı ülkelerin teşvik ettiği, Batılı medya kuruluşlarının adeta meşrulaştırma yarışına girdiği bu cinnet furyasından bölgemizin bir an önce kurtarılması gerekmektedir.

Tüm devletleri ve uluslararası kuruluşları bir an önce Gazze'de insani ateşkesin tesisine yönelik girişimlere samimiyetle destek olmaya davet ediyorum.

"Operasyonlarını derhal durdurması çağrımızı yineliyorum"

İsrail yönetimine sivillere yönelik saldırılarının kapsamını asla genişletmemesi ve soykırıma varan operasyonlarını derhal durdurması çağrımızı yineliyorum.

Müslümanların, Yahudilerin, Hristiyanların ve bu topraklarda yaşayan herkesin emniyetini garanti edecek yeni mekanizmaların kurulmasıyla bölgemizin kalıcı istikrara kavuşacağına inanıyoruz.

Türkiye, daha fazla masum kanının akmaması, daha fazla insani trajedinin yaşanmaması ve Filistin'deki çatışmaların geri dönülmez noktaya varmadan çözümü için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.

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