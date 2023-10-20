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Adalet Bakanlığı GYS'de sözlü sınava katılacak adayları açıkladı

Adalet Bakanlığı 19/08/2023 tarihinde yapılan görevde yükselme sınav sonuçlarına göre sözlü sınava hak kazanan adayları açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ekim 2023 19:38, Son Güncelleme : 20 Ekim 2023 19:39
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Adalet Bakanlığı GYS'de sözlü sınava katılacak adayları açıkladı

Adalet Bakanlığı, görevde yükselme sınavı sonuçlarına göre sözlü sınava hak kazanan adayları duyurdu.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan duyuru;

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 15/A maddesi gereğince; 19.08.2023 tarihinde yapılan görevde yükselme yazılı sınav sonuçlarına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katına giren ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar aşağıda ilan edilmiştir.

Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürü, adli destek ve mağdur hizmetleri müdür yardımcısı, şube müdürü (adli sicil), şef (adli sicil), koruma ve güvenlik şefi, bilgi işlem müdürü, şef (bilgi işlem), şube müdürü (merkez), şef (merkez), memur ünvanlarında sözlü sınav; 11.12.2023-17.01.2024 tarihleri arasında, Adalet Bakanlığı (Ek Bina) Milli Müdafaa Caddesi Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan Konferans Salonu'nda yapılacaktır.

Yazı işleri müdürü, idari işler müdürü, mübaşir, şoför, zabıt katibi ünvanlarında sözlü sınav; 11.12.2023-01.03.2024 tarihleri arasında, Adalet Bakanlığı (Eski Başbakanlık) C Kapısı Büyük Toplantı Salonu'nda yapılacaktır.

Tüm adayların T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

DUYURULUR.

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