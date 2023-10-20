GİB, 2 bin gelir uzman yardımcısı alacak

Başkanlığımızca açık bulunan kadrolara atanmak üzere, 2000 (iki bin) Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan duyuru şu şekilde;

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