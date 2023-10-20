GİB, 2 bin gelir uzman yardımcısı alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 2 bin Gelir Uzman Yardımcısı alınacağını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ekim 2023 19:52, Son Güncelleme : 20 Ekim 2023 19:52
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan duyuru şu şekilde;
16 Aralık 2023 Cumartesi Günü Saat 10.00'da Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş
Sınavı Yapılacaktır
Başkanlığımızca açık bulunan kadrolara atanmak üzere, 2000 (iki bin) Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.
Söz konusu sınava ilişkin duyuruya ulaşmak için tıklayınız.