Turkcell Süper Kupa, Arabistan'da oynanacak
TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa'nın 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacağını duyurdu
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2023 22:30, Son Güncelleme : 20 Ekim 2023 22:27
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır."