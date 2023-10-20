Bakan Tekin: Okullarımızda saygı duruşunda bulunarak Gazze'nin sesi olmaya çalıştık

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından, okullarda Gazze'deki saldırılarda ölenler için saygı duruşunda bulunulmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Bugün 81 ilimizde, tüm okullarımızda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte 1 dakikalık saygı duruşunda bulunarak Gazze'nin sesi olmaya çalıştık. Bu farkındalık bilincinin öğrencilerimiz nezdinde oluşturulmasını sağlayan değerli okul yöneticilerimiz ve meslektaşlarıma teşekkür ederim. Bu vesileyle Gazze'de şehit olan yavrularımızı ve masum canlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum."

Tekin'in paylaşımında, okullardan gelen fotoğraf ve videoların bulunduğu görseller de yer aldı.