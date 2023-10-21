Sıfır otomobil satışları uçtu, yeni yılda zam bekleniyor

Son yıllarda fahiş fiyat artışları ve stokçulukla gündeme gelen otomotiv sektöründe işler yoluna girdi. Pandemiyle başlayan çip krizi ve devamında yaşanan araç tedarik sıkıntısı, 2023 başı itibariyle son buldu. Ancak enflasyonist ortam nedeniyle bu sefer de otomobil, yatırım aracı pozisyonuna yükseldi. Bazı bayilerin ve galericilerin bilinçli olarak piyasaya araç sürmediği ortaya çıktı.

Tüketiciler bu süreçte pek çok sorunla karşılaştı. Bazı bayilerin açıktan para aldığı ya da yüksek fiyatlı aksesuar takma şartıyla araç sattığı görüldü.

Tüm bu süreç Ticaret Bakanlığının sıkı denetimleriyle gevşedi. Bakanlık yılbaşından beri ardı ardına birçok tedbiri devreye aldı, nihayet piyasa normale döndü. Araç stoklayan bayiler bu kez müşterileri arayarak satış yapmaya başladı.

YIL SONU REKOR GELEBİLİR



Bugüne geldiğimizde ise satışların gayet iyi gittiği ifade ediliyor. Hatta bayiler, yıl sonu hedeflerini tutturmak ve ellerinde kalan 2023 model araçları eritmek için kampanya üstüne kampanya yapıyor. Yıl sonunda toplam pazarın 1 milyon 100 bini bulması bekleniyor.

Öte yandan, 2024 yılı için satışların bir miktar düşeceği ve yılın ilk çeyreğinde, yeni modellerle birlikte otomobil fiyatlarının yükseleceği belirtiliyor. 2024 yılının tamamında toplam satışların 800-900 bin bandında gerçekleşmesi bekleniyor. Bunun en büyük sebebi ise "bekleyen talebin şu dönemde eriyor olması, bankaların taşıt kredi musluklarını kısması ve yeni modellerin göreceği zamlar" olarak sıralanıyor.

ALIM DÖNEMİNE GİRDİK



Sektör temsilcileri konuyla ilgili şu bilgileri veriyor: "2024 model araçların gelecek olması sebebiyle 2023 araç stokunu eritmek adına kampanyaların yıl sonuna kadar süreceği kanaatindeyiz. Hatta kampanyalar yeni yılın ilk ayında da sürebilir. Sonraki süreçte döviz kuru, enflasyon gibi sebeplerle fiyatlarda bir miktar yükselişler görebiliriz. Dolayısıyla bu dönem, hem sıfır hem de ikinci el araçta fiyat düşüşleri ve cazip kampanyalarla birlikte otomobil almak isteyen vatandaşlarımız için avantajlı olacaktır."

FİNANSMAN PROBLEMİ BÜYÜYOR



Satışlar iyi giderken, alımlarda ise finansman sıkıntısı dikkat çekiyor. Sektör temsilcileri bu konuyla ilgili şunları dile getirdi: "Yatırım amaçlı talep çekildi; ancak yıllardır alımını erteleyen vatandaşların etkisiyle satışlar devam ediyor. Biriken tüketici talebinin etkisiyle yıl sonuna kadar satış trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Aylık 85 bin adet bandındaki satışlarla yıl sonunda 1 milyon 50 bin - 1 milyon 100 bin adetlik toplam satışa ulaşılabilir diye tahmin ediyorum. Bu talebin karşılanmasıyla da 2024 yılından itibaren satışların yavaşlayabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü, kredili satış oranları % 5'in altına kadar düştü. Taşıt kredisinde faiz oranları % 4'e ulaşmak üzere; yani krediye ulaşmak çok zor."

KAAN ZENGİNLİ