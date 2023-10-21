İnşaatta fahiş fiyat mercek altında

Depremden etkilenen 11 ilde kendi inşaatını yapmak isteyen afetzedelere hibe ve kredi desteği sağlayan Yerinde Dönüşüm projesi, inşaat malzemelerindeki fahiş fiyatlar nedeniyle sekteye uğradı. Vatandaşlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığına, 'Bölgede beton ve betonun bileşenleri başta olmak üzere, birçok inşaat malzemesinin fiyatının neredeyse ikiye katlandığı yönünde' yüzlerce şikayet geldiği öğrenildi.

ÇEVRE BAKANLIĞI UYARDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, önceki gün deprem bölgesinde faaliyet gösteren beton santrali, agrega tesisi, taş ocağı ve çimento fabrikalarının temsilcileriyle deprem bölgesindeki inşaat maliyetleri konusunda bir toplantı gerçekleştirmişti. Toplantıda firmalara, üretilen inşaat malzemelerinde fahiş fiyata gidilmemesi, gidilirse gerekenin yapılacağı konusunda uyarıda bulunulduğu belirtildi. Bakan Özhaseki "Depremzede kardeşlerimizin mağdur edilmesine, hiçbir kardeşimizin burada verdiği emeğin harcanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Afet bölgesindeki inşa süreçlerinin fahiş fiyat artışlarıyla aksamasına ve fırsatçılara asla müsaade etmeyeceğiz. Devletimiz gerektiğinde idari ve yasal düzenlemeleri de devreye alarak fırsatçılığın önüne geçmekte kararlıdır. Hiç kimse merak etmesin. Sağlam, güvenli ve iklim dostu evlerimizi en kısa sürede tamamlayıp afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz" demişti.

BAKANLIK FİYATLARI ANALİZ EDİYOR

Öte yandan, Ticaret Bakanlığının başta beton fiyatları ile çimento, agrega ve diğer kimyasallar gibi beton bileşenlerinin fiyatları olmak üzere inşaat malzemelerinin fiyatları konusunda maliyet analizi yaptığı öğrenildi. Ortaya çıkan maliyet analizi ile bölge bölge piyasa fiyatlarının karşılaştırıldığı, eğer herhangi bir fahiş fiyatlama varsa ceza kesileceği ifade edildi. Ticaret Bakanlığının, fiyatlar konusundaki çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

MÜTEAHHİTLERDEN DE ŞİKAYET VAR

Bu arada, ulaştığımız sektör kaynakları da "Deprem bölgesindeki müteahhitlerden ve inşaatını kendi yapmak isteyen vatandaşlardan şikayetler var. Oradaki müteahhitler, belli fiyatlarla iş aldılar ve bu nedenle 'betonu şu fiyattan, çimentoyu bu fiyattan alıyorum' diyerek, değişken ya da fahiş fiyatlarla malzeme alabilme keyfiyetine sahip değiller. Deprem bölgesindeki bütün işletmeler şu an mercek altında. Fırsatçılar veya kötü niyetliler varsa devletimiz bunlara müsaade etmez" dedi. Kaynaklar, depremden etkilenen 11 il arasında betonun en çok kullanıldığı illerin Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman olduğunu belirtti.

17 ÇİMENTO FİRMASINA SORUŞTURMA

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, deprem bölgesi odağında çimento ve hazır beton sektörü için yürüttükleri incelemeler kapsamında 17 teşebbüs hakkında soruşturma başlattıklarını açıkladı. Bu sektörlerde fırsatçılara göz açtırmayacaklarını vurgulayan Küle "Soruşturma açılan teşebbüslerin birlikte fiyat tespit ettiklerine ve müşteri paylaştıklarına ilişkin kuvvetli deliller elde ettik" dedi. Küle, yapı kimyasalları özelinde yapı malzemeleri sektörüne yönelik de inceleme başlattıklarını belirterek, şöyle devam etti: Fiyatlama stratejilerine yönelik anlaşmaya varıldığına, rekabete duyarlı bilgi değişiminde bulunulduğuna ve ihalelerde danışıklı hareket edildiğine yönelik şüphelerimiz var. 14 teşebbüs ve 2 teşebbüs birliğinde yerinde incelemeler gerçekleştirdik.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ