İsrail Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 352 Filistinliyi öldürdü

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Hamas'a bağlı hükümetinin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

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