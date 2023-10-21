Sosyal medya soruşturması: Tutuklamaların detayları ortaya çıktı
Ajans Muhbir hesabının yöneticisi Serkan Kafkas, Müdafaa Hareketi soruşturmasında gözaltına alınan Serdar Sönmez, Ümit Yasin Perinçek ve Furkan Uludağ'ın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarından Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmalarına karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ajans
Muhbir hesabının yöneticisi Serkan Kafkas, Müdafaa Hareketi soruşturmasında
gözaltına alınan Serdar Sönmez, Ümit Yasin Perinçek ve Furkan Uludağ hakim karşısına
çıktı.
Bağlantılar tespit edildi
Mahkeme tutanaklarına göre "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve
"yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna ilişkin soruşturma dosyası içeriğinde
bulunan çözüm tutanakları, dijital inceleme tutanakları, sosyal medya çıktıları
ve şüphelilerin ifadelerinden yola çıkarak Serkan Kafkas'ın Süha Sönmez ile
bağlantısı olduğu, Ümit Yasin Perinçek ve Serdar Sönmez'in ise Adem Enes ile
bağlantısı olduğu tespit edildi. Furkan Uludağ'ın ise Batuhan Çolak ile bağlantısı
olduğu belirlendi.TCK 216/1 halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve TCK
217/A yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan, 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından
tutuklama kararı verildiği öğrenildi.
İletişim halindeydiler
Mahkeme, sosyal medyada yalan haberleri yaydıkları yönünde kuvvetli şüphe bulunduğu,
bu haberleri yayarken birbirleri ile iletişim halinde oldukları, haberlerin
içeriğinin gerçek olmadığı yönünde bilgi sahibi olmamalarının hayatın akışına
aykırı olacağı tüm dosya kapsamına göre şüphelilerin atılı suçu işledikleri
yönünde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin olduğuna
kanaat getirdi.
Kaçma şüphesi tutuklama getirdi
Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği söz konusu şüphelilerin kaçma ve delilleri karartma ihtimallerinin bulunduğu, bu nedenlerle adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı CMK'nın 100. maddesi ile ilgili düzenlemeler ile AİHS 5. maddesindeki tutuklama şartları kapsamında isnat olunan suç ile orantılı olarak tedbir kapsamında CMK'nın 101. maddesi uyarınca ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verdi.