Benzine zam geldi: Tabelalar değişti

İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışma petrol fiyatlarını artırmaya devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Gece yarısı 1 lira 48 kuruş zam



Petrol fiyatlarındaki artış ve doların 28 lira sınırını aşması nedeniyle benzine gece yarısı 1 lira 48 kuruşluk zam geldi. Böylece benzin 35 lira sınırını aştı.

Zamlı benzin fiyatları...



1 lira 48 kuruşluk zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 33.59 liradan 35.15 liraya, İzmir'de 34.30 liradan 35.98 liraya, Ankara ise 34.20 liradan 35.88 liraya yükseldi

Güncel benzin ve motorin fiyatları



İSTANBUL

Benzin fiyatı: 35.15 TL

Motorin fiyatı: 39,62 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 35.88 TL

Motorin fiyatı: 40,19 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 35.98 TL

Motorin fiyatı: 40,34 TL