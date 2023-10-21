Refah Sınır kapısı açıldı: Yardım tırları geçiş yapıyor

Açıklamada, sınır kapısının insani yardımlar için ne kadar süreyle açık tutulacağına dair bilgi verilmedi.

Gazze'deki insani krize vurgu yapılan açıklamada, insani yardımlarla bölgede yaşayan halkın "sağlık ve temel gıda ihtiyaçlarının" karşılanacağı aktarıldı.

Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) "temel insani yardımlarının" Mısır sınırından Gazze'ye girdiği belirtildi.

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